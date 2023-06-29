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15:31, 29 июня 2023Мир

Орбан адресовал лидерам ЕС мем с Траволтой и вопрос «где деньги?»

Орбан прокомментировал ситуацию с европейским бюджетом популярным мемом с Траволтой

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задался вопросом, куда пропали деньги из семилетнего бюджета Евросоюза (ЕС). Он опубликовал пост на своей странице в Twitter с популярным мемом с Джоном Траволтой из фильма «Криминальное чтиво».

Он отметил, что всего два года назад был принят семилетний бюджет Евросоюза. Но из него уже пропали деньги.

«Как это произошло? Что случилось с бюджетом? Где деньги?» — задался вопросом Орбан.

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Премьер-министр прикрепил картинку с актером Джоном Траволтой в роли Винсента Веги из фильма «Криминальное чтиво». Так он высмеял руководство ЕС, которое требует больше взносов от стран-членов объединения.

Сейчас Орбан находится на саммите Евросоюза, который проходит в Брюсселе.

Ранее Орбан заявил, что Брюссель должен тратить больше денег на интеграцию балканских стран в ЕС, а не на помощь Украине. Он отметил, что Венгрия выступает за скорейшее вступление в Евросоюз Боснии и Герцеговины.

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    Александр Слабиев
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