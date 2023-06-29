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17:55, 29 июня 2023Наука и техника

Глава ОСК рассказал о передаче новых кораблей ВМФ

Глава ОСК Рахманов: ВМФ России скоро пополнят корвет «Резкий» и фрегат «Адмирал Головко»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России скоро пополнят фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 и корвет «Резкий» проекта 20380. Об этом генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил РИА Новости.

Отмечается, что всего ОСК планирует передать ВМФ в 2023 году не менее 11 новых кораблей: три атомные и две дизельные подлодки, а также корабли дальней и ближних морских зон.

«В ближайшее время военно-морской флаг будет поднят на третьем по счету фрегате проекта 22350 "Адмирал Головко", построенном на "Северной верфи", и корвете "Резкий", построенном на "Амурском судостроительном заводе"», — рассказал глава ОСК.

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По его словам, также «Кронштадтский морской завод» планирует передать государственному заказчику после ремонта большой десантный корабль «Александр Шабалин» проекта 775.

Рахманов напомнил, что в апреле Балтийскому флоту вернули после ремонта на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» сторожевой корабль «Неустрашимый» проекта 11540, а в мае в состав Черноморского флота зачислили корвет «Меркурий» проекта 20380.

Ранее в Минобороны России сообщили, что корвет «Резкий» в ходе проведения заводских ходовых испытаний в Японском море сбил средствами противовоздушной обороны сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Москит».

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