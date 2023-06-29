Ученые назвали помогающий справиться с джетлагом продукт

Mirror: шоколад и перец чили помогают справиться с джетлагом

Ученые назвали продукты, которые помогают справиться с джетлагом, или резкой сменой часовых поясов. Об этом пишет Mirror.

Издание отмечает, что в полете на дальние расстояния нужно есть шоколад. Проведенное авиакомпанией Qantas и Центром Чарльза Перкинса Сиднейского университета исследование показало, что этот продукт может улучшить самочувствие. Также чувствовать себя лучше поможет перец чили.

Авиакомпания на рейсах из Лондона и Нью-Йорка в Сидней тестирует на добровольцах график сна, различное освещение, меню, время приема пищи, чтобы выровнять биологические часы. Специалисты попытались стимулировать выработку мозгом аминокислоты триптофана, чтобы помочь путешественникам легче заснуть.

Ранее заместитель главного внештатного кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра ММКЦ «Коммунарка» Анастасия Лебедева дала советы россиянам с проблемами сердца по подготовке к поездке в самолете и правилам поведения на борту.