Игравший в США российский хоккеист рассказал об отношении к нему американцев

Игравший в США хоккеист Дыбленко рассказал, что американцы относились к нему хорошо

Защитник московского ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал об опыте выступлений в США. Об этом сообщает Metaratings.

По словам российского хоккеиста, американцы относились к нему хорошо. «Болельщики хорошие, постоянно поддерживали. Негатива не было, хотелось только выигрывать», — отметил Дыбленко.

Кроме того, защитник назвал США красивой страной. «Особенно Нью-Йорк, Калифорния. Мы гуляли с супругой. Много чего посмотрели. Жили за городом, у нас там ходили олени, все красиво было», — добавил игрок.

Дыбленко с 2017 по 2018 год находился в системе «Нью-Джерси Дэвилс», но так и не смог дебютировать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). По решению руководства команды, он выступал за фарм-клуб «дьяволов» «Бингемтон Дэвилс», играющий в Американской хоккейной лиге (АХЛ).