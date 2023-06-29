Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Сегодня
15:40 (Мск)
Тамара Корпач
Уимблдон — квалификация (ж)
Триумф
Сегодня
15:00 (Мск)
Урал
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Ига Свёнтек
Сегодня
17:30 (Мск)
Анна Блинкова
Бад-Хомбург
Катержина Синякова
Сегодня
19:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Бад-Хомбург
13:34, 29 июня 2023Спорт

Игравший в США российский хоккеист рассказал об отношении к нему американцев

Игравший в США хоккеист Дыбленко рассказал, что американцы относились к нему хорошо

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Защитник московского ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал об опыте выступлений в США. Об этом сообщает Metaratings.

По словам российского хоккеиста, американцы относились к нему хорошо. «Болельщики хорошие, постоянно поддерживали. Негатива не было, хотелось только выигрывать», — отметил Дыбленко.

Кроме того, защитник назвал США красивой страной. «Особенно Нью-Йорк, Калифорния. Мы гуляли с супругой. Много чего посмотрели. Жили за городом, у нас там ходили олени, все красиво было», — добавил игрок.

Дыбленко с 2017 по 2018 год находился в системе «Нью-Джерси Дэвилс», но так и не смог дебютировать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). По решению руководства команды, он выступал за фарм-клуб «дьяволов» «Бингемтон Дэвилс», играющий в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости
    В Госдуме заявили об исключении «Вагнера» из участников СВО перед мятежом
    Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Москве
    Глава НАТО озвучил сроки рассмотрения членства Украины в альянсе
    Россиянку заподозрили в избиениях падчерицы из ненависти в течение двух лет
    Россияне рассказали о самых частых причинах стресса на работе
    В Британии сообщили о возможном задержании Суровикина
    В Windows 11 появилась замена паролей
    Чемпионка ОИ из России объяснила желание развестись с уехавшим в США мужем
    Небо Нью-Йорка снова заволокло дымом
    В Госдуме назвали три толкнувших Пригожина на мятеж фактора
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.