В США подвергли сомнению твердость российских «красных линий»

Politico: в США допустили, что российские «красные линии» оказались не настолько твердыми

Мятеж ЧВК «Вагнер» показал американским чиновникам, что российские «красные линии» могут оказаться не такими твердыми, как считалось ранее. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

После мятежа ЧВК «Вагнер» президент России Владимир Путин заключил с главой военной компании Евгением Пригожиным сделку, что, по мнению американских чиновников, не свойственно было для него. Теперь в Вашингтоне считают, что случившееся показывает определенную слабость российского лидера. Однако некоторые опасаются, что эта слабость может в итоге привести к безрассудным поступкам.

Теперь в США раздумывают над поставками Украине истребителей F-16, хотя раньше это считалось недопустимым из-за заявлений Кремля о «красных линиях». Но теперь чиновники предполагают, что Москва может не захотеть идти на эскалацию конфликта из-за этого.

Тем не менее собеседники сообщили изданию, что пока решение о поставке истребителей Украине не принято.

Ранее стало известно, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года. Предположительно, самолеты могут поставить Нидерланды и Дания.

До этого президент России Владимир Путин прокомментировал возможную поставку истребителей F-16 Украине и их размещения в одной из стран НАТО. В этом случае Россия рассмотрит варианты ударов по ним. Но это повышает риск втягивания НАТО в конфликт.