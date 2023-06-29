На Западе заявили о нарушающих санкции США российских сухогрузах в Черном море

WSJ: попавшие под санкции сухогрузы из России сделали более 100 остановок в портах Турции

Российские грузовые суда, находящиеся под санкциями США якобы за перевозку оружия и других грузов, регулярно заходят в порты Турции, с февраля 2022 года было сделано более 100 остановок, что является косвенным доказательством содействия Москве со стороны Анкары. Об этом со ссылкой на турецкие судоходные документы сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Попавшие под санкции сухогрузы сделали остановки почти в двух десятках портовых сооружений на побережье Турции в Черном, Средиземном и Мраморном морях. В некоторых случаях корабли совершали дальнейшие рейсы в другие пункты назначения, такие как Египет, Сирия и Иран. Другие суда часто курсировали между Турцией и Россией, что свидетельствует о постоянной торговле товарами, в том числе и двойного назначения», — говорится в публикации.

Некоторые получили услуги по оказанию ремонтных работ или другие услуги, запрещенные в соответствии с мерами США, что повышает риск того, что Вашингтон может применить санкции к турецким предприятиям за то, что они помогли России уклониться от попыток Запада подавить способность Москвы поддерживать ее вооруженные силы.

«Россия делает все возможное, чтобы тайно приобрести материалы для обеспечения своих военных действий», — заявил

высокопоставленный чиновник министерства финансов США, ссылаясь на позицию Вашингтона по этому вопросу. Согласно их данным, корабли отключали свои геолокационные транспондеры перед заходом в порты.

Ранее стало известно, что Евросоюз запретил доступ в свои порты судам, которые пытались обойти нефтяные санкции против России. По данным агентства, согласно документам ЕС эта мера стала частью 11-го пакета антироссийских санкций. Больше внимания уделяется более эффективному соблюдению ограничений предельных цен на российские нефтепродукты.