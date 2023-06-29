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07:08, 29 июня 2023Наука и техника

В США удивились запуску иностранных спутников на «Союзе»

ArsTechnica: запуск на «Союзе» иностранных спутников является скорее отклонением от нормы

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Запуск на российской ракете «Союз» иностранных спутников является скорее отклонением от нормы и вызывает удивление. Об этом пишет обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк.

Издание пишет, что на спутнике PHI-Demo из Объединенных Арабских Эмиратов было установлено оборудование люксембургской компании OQ Technology и экспериментальный двигатель британской SteamJet Space Systems. Компания Angkasa-X, запустившая спутник формата CubeSat, финансируется малазийским бизнес-инкубатором Greenpro Capital со штаб-квартирой в Куала-Лумпуре и регистрацией в штате Невада (США).

Издание отмечает, что всего Россией было запущено три иностранных спутника, один из которых — белорусский. «Что меня удивило в других, так это то, что у них обоих есть коммерческие элементы, связанные с Западом», — сказал директор по исследованиям в аналитической компании Quilty Space Калеб Генри.

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По его мнению, недавний запуск «Союза» кажется «скорее отклонением от нормы, чем тенденцией, но пока рано говорить».

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3 и попутной нагрузкой из 43 малых космических аппаратов стартовала с космодрома Восточный 27 июня в 14:35 по московскому времени.

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    Иван Потапов
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