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23:36, 29 июня 2023Забота о себе

Звезда фильма «В отрыв!» перенесет операцию на распухшем интимном органе

Актеру Дэнни Дайеру предстоит операция по уменьшению мошонки

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

45-летний актер, звезда сериала «Молокососы» и фильма «В отрыв!» Дэнни Дайер признался, что перенесет операцию на мошонке, которая из-за врожденного заболевания приобрела огромные размеры. О предстоящей операции на распухшем интимном органе он рассказал в беседе с актрисой Кэти Берк, которую цитирует The Sun.

По словам Дайера, у него диагностировали гидроцеле — состояние, при котором жидкость скапливается в мошонке, из-за чего орган непропорционально увеличивается. Актер утверждает, что его мошонка росла с подросткового возраста, из-за чего пенис стал похож на «червяка на яблоке». «Иногда смотришь вниз на мошонку, и она выглядит, как маленькая человеческая голова с тонкими волосками на макушке, — посетовал он. — Надо с этим разобраться».

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Актер также отметил, что во время процедуры уменьшения его мошонку якобы «вывернут наизнанку и взорвут». В действительности, как отмечает The Sun, лишнюю жидкость сливают через маленький разрез или с помощью шприца.

Ранее исполнитель главной роли в ситкоме «Майк и Молли» Билли Гарделл рассказал о жизни после перенесенной операции по уменьшению желудка. В результате хирургического вмешательства он похудел на 68 килограммов.

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    Александра Лисица
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