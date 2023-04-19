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18:26, 19 апреля 2023Забота о себе

Актер перенес операцию по уменьшению желудка и похудел на 68 килограммов

Актер Билли Гарделл полностью изменил образ жизни после операции по уменьшению желудка

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

Исполнитель главной роли в ситкоме «Майк и Молли» Билли Гарделл рассказал о жизни после перенесенной операции по уменьшению желудка. Интервью актера, похудевшего на 68 килограммов, опубликовало издание Entertainment Tonight.

По словам 53-летнего артиста, в 2022 году он перенес обходной анастомоз — хирургическую операцию по уменьшению желудка. С этого момента, как он утверждает, началась работа по формированию здорового отношения к еде. «Единственное, что я хотел бы сказать: нужно понимать, что операция — это не конец, а начало пути», — сказал Гарделл.

Он объяснил, что после хирургического вмешательства ему пришлось полностью изменить образ жизни, чтобы добиться желаемого результата. Теперь Гарделл придерживается здорового питания и регулярно занимается спортом. «Если вы не готовы менять ежедневные привычки, не делайте операцию», — призвал актер.

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Он добавил, что дважды отказывался от хирургического вмешательства, однако в итоге согласился на операцию и остался доволен результатом. Помимо потери десятков килограммов, Гарделл избавился от диабета второго типа, а его пульс в состоянии покоя достиг нормальных показателей, снизившись со 113 до 68 ударов в минуту.

Ранее бариатрический хирург Елена Шмидт предупредила об опасности «быстрого» похудения с помощью препаратов для лечения сахарного диабета. Она указала на высокую вероятность возвращения лишних килограммов по окончании такой терапии.

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Екатерина Улитина
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