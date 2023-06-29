Пассажир самолета сделал предложение девушке у двери туалета

Пассажир самолета сделал предложение девушке у туалета и стал героем вирусного видео

Пассажир самолета, следовавшего в Канкун, сделал предложение девушке у двери туалета и стал героем вирусного видео. Кадры, опубликованные Daily Mail, насмешили пользователей сети.

На кадрах видно, как путешественник стоит на одном колене и держит в руках коробку с кольцом. Сидевшие за ним пассажиры достали телефоны и ждали, когда девушка покинет туалет. Некоторые из них держали заранее подготовленные женихом бумажки с надписью «Ты выйдешь за меня?».

Поскольку девушка не торопилась покидать уборную, ее мужчина стал стучать в дверь. Вскоре туристка вышла и оказалась ошеломлена происходящим. Она закричала от радости и сразу же приняла предложение.

Несмотря на радость невесты, пользователи сети отреагировали на ролик неоднозначно. Многие порадовались за обручившихся, однако были и те, кто назвал сюрприз нелепым. «Надеюсь, никто никогда не сделает для меня такое», «Предложение в движущемся самолете, из которого ты не можешь выйти...», «Я бы отказалась», «Никогда так не делайте!» — писали юзеры.