Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:33, 29 июня 2023Силовые структуры

В Ростове-на-Дону после попытки мятежа силовики изъяли оружие и военную технику

В Ростове-на-Дону полиция изъяла оружие и военную технику, которую оставила ЧВК «Вагнер»

Фото: Karbinov Anatoly / news.ru / Globallookpress.com

Полиция Ростова-на-Дону совместно с военными Минобороны РФ изъяла оружие, военную технику и боеприпасы, в том числе гранатометы и противотанковые мины, оставленные ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет по работе сотрудников УМВД России по Ростову-на-Дону.

В документе сказано, что силовики посетили все места, где были обнаружены и оставлены оружие и боеприпасы. В результате они изъяли патроны, ручной пулемет Калашникова (РПК), гранатометы, автоматы Калашникова (АК), тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, бронетранспортер (БТР), УАЗ «Патриот» и пулеметные ленты.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. После этого в отношении него возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Позднее с Пригожиным поговорил президент Белоруссии Александр Лукашенко, предложив «Вагнеру» убежище в республике. Глава ЧВК согласился остановить движение колонн на территории России. Дело в отношении Пригожина было прекращено.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    В Ираке взяли штурмом посольство Швеции

    Россиянин домогался маленьких девочек в 2021 и 2023 годах и попал под суд

    Задержание собиравшей информацию для ГУР МОУ украинки попало на видео

    Сироты в российском регионе получили от властей квартиры без тепла и света

    В Ростове-на-Дону после попытки мятежа силовики изъяли оружие и военную технику

    На Украине понадеялись начать переговоры о вступлении в ЕС в ближайшие полгода

    Ошибку в Windows исправили спустя полгода

    Богатые иностранцы бросились скупать жилье в Испании

    В российском регионе ФСБ задержала троих уголовных авторитетов за пропаганду АУЕ

    43-летняя украинская актриса показала фигуру в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости