В Ростове-на-Дону после попытки мятежа силовики изъяли оружие и военную технику

В Ростове-на-Дону полиция изъяла оружие и военную технику, которую оставила ЧВК «Вагнер»

Полиция Ростова-на-Дону совместно с военными Минобороны РФ изъяла оружие, военную технику и боеприпасы, в том числе гранатометы и противотанковые мины, оставленные ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет по работе сотрудников УМВД России по Ростову-на-Дону.

В документе сказано, что силовики посетили все места, где были обнаружены и оставлены оружие и боеприпасы. В результате они изъяли патроны, ручной пулемет Калашникова (РПК), гранатометы, автоматы Калашникова (АК), тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, бронетранспортер (БТР), УАЗ «Патриот» и пулеметные ленты.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. После этого в отношении него возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Позднее с Пригожиным поговорил президент Белоруссии Александр Лукашенко, предложив «Вагнеру» убежище в республике. Глава ЧВК согласился остановить движение колонн на территории России. Дело в отношении Пригожина было прекращено.

