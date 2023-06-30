Эффект введения стандартов «все включено» для российских отелей оценили

Эксперт РСТ Биткулова: стандарт «все включено» в отелях РФ улучшит ситуацию в туриндустрии

Появление в России стандартов для отелей «все включено» и «ультра все включено» является отправной точкой в формировании понятийного аппарата гостиничной индустрии и поможет отдыхающим в полной мере осознавать особенности получаемых ими услуг, рассказала эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор компании «Звезды Отелям» Лилия Биткулова. Специалист объяснила «Ленте.ру», каким образом новые стандарты скажутся на российском туризме.

Она выразила уверенность в том, что влияние новых регламентирующих норм однозначно окажет позитивное влияние на отрасль. По ее словам, это в первую очередь связано с тем, что ранее в России не было единого понимания того, что подразумевает услуга «все включено».

«В России не было никакого нормативного документа, который мог бы дать определение понятию "все включено" — у всех было свое понимание того, что подразумевает этот стандарт. Должен был появиться понятийный аппарат для того, чтоб было единообразие: таким стал госстандарт "Услуги средств размещения «Все включено» и «Ультра все включено»". Благодаря этому новому нормативному документу, инициаторами появления которого выступали объекты туротрасли, в том числе в Краснодарском крае, у нас как у потребителей появляется понимание того, что включает услуга "все включено"», — объяснила эксперт, подчеркнув, что эти нормы существовали и раньше, однако имели скорее внутренний характер.

Более того, Биткулова подчеркнула, что понятие «все включено» подразумевает множество характеристик, с которыми должна ознакомиться как гостиница, которая хочет получить статус предоставляющего такую услугу отеля, так и потребитель, желающий понять, что именно он сможет получить во время отдыха.

«Услуга "все включено" — это не только про трехразовое или пятиразовое питание, это целый комплекс инфраструктуры. Это и бассейн, и анимация, и номерной фонд, какой-то детский досуг, из чего состоят напитки, требования к персоналу, охране, размеру территории и многое другое», — пояснила специалист.

Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание и на тот факт, что запрос на появление новых стандартов был как со стороны представителей туриндустрии, так и со стороны самих отдыхающих. Чтобы оценить практику применения новых норм и понять сопутствующее ценообразование в отрасли, будет необходимо проанализировать опыт хотя бы одного сезона отдыха, однако уже сейчас, по мнению собеседницы «Ленты.ру», можно ожидать, что изменения улучшат ситуацию в индустрии.

Ранее в российских отелях вступили в силу стандарты «все включено» и «ультра все включено», к которым можно присоединиться добровольно. Теперь гостиницы будут соблюдать ряд требований, касающихся, например, номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг, услуг для детей, спа и прочего. Например, отечественные гостиницы должны будут предоставлять на обед и ужин неограниченное количество алкоголя по системе «все включено».

