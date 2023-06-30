США направили способные нести ядерные заряды бомбардировщики в Южную Корею

США направили способные нести ядерные заряды бомбардировщики на учения в Южную Корею

США направили способные нести ядерные заряды бомбардировщики B-52 на учения в Южную Корею на фоне напряженности в отношениях с КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Сеула.

Американские военные также использовали свои истребители F-16 и F-15 вместе с бомбардировщиком для учений, к которым присоединились южнокорейские самолеты F-35 и KF-16. «Учения, наряду с недавним прибытием в Южную Корею американской атомной подводной лодки с крылатыми ракетами впервые почти за шесть лет, свидетельствуют о возросшей частоте и интенсивности развертывания стратегических средств США», — указали в Минобороны Южной Кореи.

Ранее в КНДР обвинили США в агрессивных действиях и обострении ситуации на Корейском полуострове из-за проведения учений с Южной Кореей. Президента Южной Кореи Юн Сок Еля обвинили в «низкопоклонстве перед Вашингтоном». Северокорейская сторона считает, что из-за политика на южнокорейской территории постоянно проводились «военные учения под управлением США», а масштабы мероприятий становились «все более безрассудными».