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19:33, 30 июня 2023Наука и техника

Названы лучшие игры первой половины 2023 года

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom признали лучшей игрой по версии Metacritic

Фото: Florian Gagnepain / Unsplash

Агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал лучшие игры первой половины 2023 года. Список доступен на сайте платформы.

В подборку от Metacritic включили выходившие с 1 января 2023 года на разных платформах тайтлы, имеющие не менее семи оценок от профессиональных критиков. Лучшей игрой первого полугодия оказалась The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, вышедшая в качестве эксклюзива для Nintendo Switch в мае. Видеоигра получила 96 баллов. Тайтл назвали «потрясающей игрой и продолжением легендарной серии».

На втором месте разместили еще один эксклюзив Nintendo Switch — Metroid Prime Remastered. На третьей оказался ремейк Resident Evil 4, вышедший на ПК, PlayStation и Xbox. В первую десятку лучших игр по версии Metacritic также попали Street Fighter 6, ремейк Dead Space, Final Fantasy XVI, Theatrhythm Final Bar Line, Hi-Fi Rush, Diablo IV и Star Wars Jedi: Survivor.

На 20-м месте разместили Doomblade. Вышедшая для ПК двухмерная инди-игра получила средний рейтинг 83 балла.

В начале января стало известно, что Persona 5 Royal оказалась лучшей игрой 2022 года на ПК по версии Metacritic. В топ-3 также вошли Elden Ring и Dwarf Fortress.

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    Андрей Ставицкий
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