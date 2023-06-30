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02:05, 30 июня 2023Мир

В Польше раскритиковали Германию из-за отказа обсуждать репарации

Замглавы МИД Польши Мулярчик: ФРГ подает РФ неприемлемый пример из-за отказа от репараций

Фото: Unsplash

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик раскритиковал ФРГ за отказ обсуждать репарации за Вторую мировую войну. Об этом он высказался в интервью порталу wPolityce.

Мулярчик осудил позицию Берлина и отметил, что он подает Москве неприемлемый пример. Обсуждение вопроса репараций он назвал «чрезвычайно важным с точки зрения международного права».

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«Потому что, если Россия видит, что Германия не хочет платить военные репарации стране, пострадавшей в результате Второй мировой войны, то это тоже маяк для России. Такое отношение неприемлемо», — пожаловался замглавы польского МИД.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил, что Польша захотела получить репарации от России после Германии. «Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с [президентом РФ Владимиром] Путиным — это другая цивилизация», — отметил он.

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    Марина Совина
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