Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:21, 30 июня 2023Путешествия

Названы десять самых бронируемых отелей «все включено» в России

Туроператор «Дельфин»: большая часть самых бронируемых отелей России находится в Анапе

Фото: Miracleon

Российским туристам назвали десять самых бронируемых отелей с системой «все включено» в России. Список приводит туроператор «Дельфин» в своем Telegram-канале.

По итогам июньских продаж, большая часть гостиниц-хитов летнего сезона находится в Анапе. На первой строчке расположился Movenpick Resort & SPA Anapa Miracleon с категорией пять звезд рядом с поселком Джемете. Сразу за ним следует четырехзвездочный Beton Brut Ultra All Inclusive & SPA Anapa Miracleon. Третье место заняла Democratia Ultra All Inclusive Family Hotel с четырьмя звездами в Сукко.

Материалы по теме:
All-inclusive есть не только в Турции и Египте. В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
All-inclusive есть не только в Турции и Египте.В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
28 июля 2022
Культ грязи. Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
Культ грязи.Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
18 октября 2022

В списке также есть Venera Resort (Витязево), Mira Resort & Spa Anapa Miracleon (Анапа), Fioleto Ultra All Inclusive Family Resort In Miracleon (Анапа), Sea Breeze Resort (Анапа), МоРеми Ultra All Inclusive Family Hotel (Сукко), «Ателика Гранд Оазис» (Туапсинский район). Кроме того, в числе наиболее бронируемых оказался абхазский пансионат «Багрипш».

Ранее сообщалось, что в российских отелях вступили в силу стандарты «все включено» и «ультра все включено», к которым можно присоединиться добровольно. Таким образом, теперь гостиницы должны соблюдать требования номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг, услуг для детей, спа и прочего.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поручил усилить оборону границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

    Популярная в 1970-х годах прическа вновь вернулась в моду

    Москвич попал в больницу после укуса гадюки и трехдневного самолечения водкой

    Глава МИД ФРГ оговорилась и заявила о вдохновляющем «беконе надежды»

    В России снизилось количество работников в простое

    Названы десять самых бронируемых отелей «все включено» в России

    Рыночная стоимость Apple рекордно выросла

    Новые iPhone подешевели в России

    Доллару спрогнозировали рост до 95 рублей

    На Украине продлили арест митрополиту УПЦ Павлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости