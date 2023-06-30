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14:27, 30 июня 2023Забота о себе

Невролог назвал два на первый взгляд безобидных признака начинающегося слабоумия

Невролог Далви: частые сложности с выражением мысли могут быть первым признаком деменции

Фото: Robert Kneschke / Shutterstock / Fotodom

Врач-невролог Ариф Далви раскрыл два на первый взгляд безобидных признака начинающегося слабоумия. Его слова приводит Нuffingtonpost.

По словам Далви, многие люди полагают, что деменция проявляется в первую очередь потерей памяти и потому просто игнорируют некоторые симптомы этого заболевания или принимают их за естественные возрастные изменения. Однако на ранней стадии слабоумия, задолго появления забывчивости и рассеянности, могут развиться другие проблемы.

Невролог назвал настораживающим признаком, если человек стал испытывать сложности с выражением своих мыслей, начал часто забывать слова и с трудом выстраивать длинные предложения. При снижении когнитивных возможностей ранее разговорчивый человек начинает говорить короткими и сухими фразами, объяснил врач.

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Также Далви предупредил, что у людей с начинающимся слабоумием могут возникнуть проблемы с ориентацией в пространстве. Обычно это приводит к трудностям с навигацией по ранее знакомому маршруту или необходимости использования GPS для маршрута, который был известен человеку ранее. Врач объяснил, что человек может забыть, как добраться до автобусной остановки, начинает ходить неуверенными шагами, более длинным путем, постоянно озираясь, словно не узнавая дорогу.

В качестве других красных флажков Далви выделил трудности с выполнением повседневных задач, чувствительность к шуму, перепады настроения и резкое изменение характера без причин, ухудшение быстроты реакции. При этом невролог подчеркнул, что потеря памяти появляется уже на поздних стадиях деменции.

Ранее врач-невролог и рефлексотерапевт Рустем Гайфутдинов перечислил снижающие риск развития слабоумия привычки. Среди прочего, предотвратить нейродегенеративные изменения мозга могут социальная активность, интеллектуальное развитие и здоровое питание.

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    Наталья Обрядина
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