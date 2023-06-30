Генерал США порассуждал о возможности избежать войны между великими державами

Глава КНШ ВС США Марк Милли заявил, что войны между великими державами можно избежать

Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли порассуждал о возможности избежать войны между великими державами. Его слова на выступлении в Национальном клубе печати передает ТАСС.

По словам Милли, война между великими державами «не является ни близкой, ни неизбежной». «Я не верю в историческую предопределенность, это другая философия. Я верю в человеческий выбор», — добавил он.