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03:03, 1 июля 2023Мир

Генерал США порассуждал о возможности избежать войны между великими державами

Глава КНШ ВС США Марк Милли заявил, что войны между великими державами можно избежать
Марк Милли

Марк Милли. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли порассуждал о возможности избежать войны между великими державами. Его слова на выступлении в Национальном клубе печати передает ТАСС.

По словам Милли, война между великими державами «не является ни близкой, ни неизбежной». «Я не верю в историческую предопределенность, это другая философия. Я верю в человеческий выбор», — добавил он.

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    Марина Совина
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