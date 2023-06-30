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17:17, 30 июня 2023Наука и техника

Объяснена опасность кассетных боеприпасов

Военный эксперт Перенджиев: кассетные боеприпасы являются оружием против местных жителей

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

По своей сути кассетные боеприпасы являются оружием против местных жителей. Опасность оружия, которое США намерены поставить Украине, «Известиям» объяснил военный эксперт Александр Перенджиев.

«Люди могут на отдельных частях этих кассетных бомб подрываться, они называются кассетные, потому что распадаются кассеты, накрывают отдельные части территорий. Это бомбы с последствиями, от них сложно спрятаться», — сказал специалист.

По его мнению, Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву подобных боеприпасов из-за того, что другие вооружения против Российской армии оказались неэффективными.

В июне газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что в США активизировалось обсуждение возможности поставок Украине кассетных боеприпасов.

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    Иван Потапов
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