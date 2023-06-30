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15:55, 30 июня 2023Мир

В ЕС обсудили оказание долгосрочной помощи Украине

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что лидеры ЕС обсудили оказание долгосрочной помощи Украине

Фото: Sylvain Plaz / AP

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) обсудили оказание долгосрочной помощи Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит Reuters.

«Мы активно обсуждали, как можно усилить роль Европы в Североатлантическом альянсе. Для меня ясно, что мы должны расширить в Европе наши оборонные мощности, повысить производительность нашей оборонной промышленности. Это касается особенно производства боеприпасов», — сказал он.

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    Анастасия Заикина
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