В ЕС обсудили оказание долгосрочной помощи Украине

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что лидеры ЕС обсудили оказание долгосрочной помощи Украине

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) обсудили оказание долгосрочной помощи Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит Reuters.

«Мы активно обсуждали, как можно усилить роль Европы в Североатлантическом альянсе. Для меня ясно, что мы должны расширить в Европе наши оборонные мощности, повысить производительность нашей оборонной промышленности. Это касается особенно производства боеприпасов», — сказал он.