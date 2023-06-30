Россия запросила у Британии информацию о Скрипалях

Глава МИД Лавров заявил, что Россия запросила у Британии местонахождение Скрипалей

Россия запросила у Великобритании информацию о Сергее и Юлии Скрипаль, об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров. Его слова приводит Reuters.

Уточняется, что Москва ждет данных о местонахождении Скрипалей, которые, по мнению Лондона, были отравлены российской стороной в Солсбери в 2018 году.

Ранее посольство России в Соединенном Королевстве обвинило власти Великобритании в том, что оно сфабриковало инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению диппредставительства, Лондон пошел на этот шаг в рамках подготовки своего населения к конфронтации с Россией.

По данным британских властей, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». В Лондоне отмечают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва отрицает свою причастность к произошедшему.