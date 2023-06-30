Названы сроки рассмотрения во II чтении законопроекта о запрете смены пола

Депутат Фролова: проект о запрете смены пола дорабатывается, в июле в ГД будет II чтение

Законопроект о запрете смены пола в настоящее время дорабатывается, рассмотрение инициативы во втором чтении может состояться в ходе текущей сессии Государственной Думы. Об этом заявила член комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Тамара Фролова, сообщает в пятницу, 30 июня, РИА Новости.

«На данный момент законопроект находится на стадии активной доработки, и уже в июле будет рассмотрен Госдумой во втором чтении», — сказала депутат.

В июне Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола. Согласно инициативе, ЗАГСам будет запрещено вносить соответствующие изменения в документы на основе медицинских справок. Парламентарии предлагают сделать исключение лишь для случаев лечения врожденных физиологических аномалий у детей. Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех пяти фракций. Володин также заявил, что в окончательной редакции документ может быть принят в весеннюю сессию.