Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:29, 30 июня 2023Россия

Названы сроки рассмотрения во II чтении законопроекта о запрете смены пола

Депутат Фролова: проект о запрете смены пола дорабатывается, в июле в ГД будет II чтение

Фото: Baran Lotfollahi / Unsplash

Законопроект о запрете смены пола в настоящее время дорабатывается, рассмотрение инициативы во втором чтении может состояться в ходе текущей сессии Государственной Думы. Об этом заявила член комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Тамара Фролова, сообщает в пятницу, 30 июня, РИА Новости.

«На данный момент законопроект находится на стадии активной доработки, и уже в июле будет рассмотрен Госдумой во втором чтении», — сказала депутат.

В июне Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола. Согласно инициативе, ЗАГСам будет запрещено вносить соответствующие изменения в документы на основе медицинских справок. Парламентарии предлагают сделать исключение лишь для случаев лечения врожденных физиологических аномалий у детей. Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех пяти фракций. Володин также заявил, что в окончательной редакции документ может быть принят в весеннюю сессию.

Что думаешь? Оцени!
    Игорь Дмитров
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Молдавии уточнил число погибших и раненных в ходе стрельбы в аэропорту

    Бориса Гребенщикова признали иноагентом

    В России изменится порядок компенсации за оплату ЖКУ

    Российский футболист досрочно расторг контракт с испанским клубом

    Львова-Белова обратилась в прокуратуру и МВД по сигналу девочки о помощи

    В России снизят максимальную ставку по микрозаймам

    Трем категориям пенсионеров повысят пенсии с 1 июля

    Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева госпитализирован в тяжелом состоянии

    Глубоководной рыбе со светящейся кожей дали имя в честь легенды хеви-метала

    Россиян предупредили о подорожании аренды квартир в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости