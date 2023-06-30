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19:37, 30 июня 2023Среда обитания

Индии решили дать миллиарды на спасение планеты

Всемирный банк выделит Индии $1,5 млрд для развития низкоуглеродной энергетики

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Всемирный банк согласовал выдачу Индии 1,5 миллиарда долларов на развитие экологически чистой энергетики. Об этом сообщается на сайте организации.

Индия должна будет нарастить использование возобновляемых источников энергии. В стране к 2030 году планируется построить таких объектов общей мощностью 500 гигаватт. Также выданные банком деньги должны помочь в реализации национальной программы «Зеленый водород», целью которой является стимулирование частных инвестиций в сферу низкоуглеродной энергетики на общую сумму 100 миллиардов долларов к 2030 году. Кроме того, Индия вложит деньги в разработку экологически чистого водорода.

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В банке уточнили, что потребление энергии на душу населения в Индии составляет только треть от среднего показателя по миру, но спрогнозировали, что ее использование будет расти по мере развития экономики в стране. Правительство Индии планирует снизить выбросы углерода в размере 40 миллионов тонн в год к 2026 году и достичь углеродной нейтральности к 2070-му.

Ранее развитые страны согласовали выплату развивающимся государствам 100 миллиардов долларов для борьбы с изменениями климата. Изначально занимающие ведущее положение в мировой экономике страны планировали выделять эту сумму ежегодно с 2009-го по 2020 год, но реальное финансирование оказалось меньше.

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    Мария Черкасова
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