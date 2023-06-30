Индии решили дать миллиарды на спасение планеты

Всемирный банк выделит Индии $1,5 млрд для развития низкоуглеродной энергетики

Всемирный банк согласовал выдачу Индии 1,5 миллиарда долларов на развитие экологически чистой энергетики. Об этом сообщается на сайте организации.

Индия должна будет нарастить использование возобновляемых источников энергии. В стране к 2030 году планируется построить таких объектов общей мощностью 500 гигаватт. Также выданные банком деньги должны помочь в реализации национальной программы «Зеленый водород», целью которой является стимулирование частных инвестиций в сферу низкоуглеродной энергетики на общую сумму 100 миллиардов долларов к 2030 году. Кроме того, Индия вложит деньги в разработку экологически чистого водорода.

В банке уточнили, что потребление энергии на душу населения в Индии составляет только треть от среднего показателя по миру, но спрогнозировали, что ее использование будет расти по мере развития экономики в стране. Правительство Индии планирует снизить выбросы углерода в размере 40 миллионов тонн в год к 2026 году и достичь углеродной нейтральности к 2070-му.

Ранее развитые страны согласовали выплату развивающимся государствам 100 миллиардов долларов для борьбы с изменениями климата. Изначально занимающие ведущее положение в мировой экономике страны планировали выделять эту сумму ежегодно с 2009-го по 2020 год, но реальное финансирование оказалось меньше.