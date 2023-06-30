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20:58, 30 июня 2023Спорт

Российский футболист досрочно расторг контракт с испанским клубом

Российский футболист Никита Иосифов досрочно расторг контракт с «Вильярреалом»
Никита Иосифов

Никита Иосифов. Фото: villarrealcf.es

Российский нападающий Никита Иосифов досрочно расторг контракт с испанским «Вильярреалом». Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение с 22-летним футболистом было рассчитано до лета 2026 года. Причины, по которым он принял решение прекратить сотрудничество с клубом, не уточняются.

Иосифов пополнил состав «Вильярреала» в 2021 году. Он провел за основную команду два матча, отметившись голом в дебютной встрече. В сезоне-2022/2023 форвард выступал за «Вильярреал Б» в Сегунде. Он вышел на поле в 13 играх, забил один мяч и совершил одну результативную передачу.

Футболист — воспитанник академии московского «Локомотива». В составе «железнодорожников» он провел шесть матчей.

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    Ксения Курашкина
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