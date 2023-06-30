Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
0:0
Завершен
Лючия Бронцетти
Бад-Хомбург
Катержина Синякова
2:1
Завершен
Людмила Самсонова
Бад-Хомбург
Локомотив М
3:1
2-й тайм
live
Волгарь
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Янник Ханфман
Сегодня
19:10 (Мск)
Адриан Маннарино
Мальорка
17:43, 30 июня 2023Спорт

Женщинам в Иране разрешили посещать футбольные матчи впервые за 44 года

В Иране женщинам разрешили посещать футбольные матчи мужских команд впервые за 44 года

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Высший совет национальной безопасности Ирана разрешил женщинам посещать футбольные матчи мужских команд впервые за 44 года. Об этом сообщает ISNA.

«Создана рабочая группа, которой поручено решить, как это реализовать», — рассказал глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж. Он добавил, что в стране также создадут радио, посвященное женскому спорту.

Тадж отметил, что девушек начнут пропускать на четыре арены в различных провинциях страны: «Голь Гоухар» в городе Сирджан, «Накш-э Джахан» и «Фулад Шехр» в Исфахане и «Гядыр» в Ахвазе. В скором времени подготовят также стадион «Азади» в Тегеране.

Женщинам было запрещено посещать игры, в которых принимают участие мужчины, после Исламской революции в 1979 году. В некоторых случаях их неофициально пускали на стадионы, например на товарищескую встречу сборных России и Ирана 23 марта (1:1).

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поручил изменить подходы валютного регулирования

    Стало известно о погибшем полицейском в аэропорту Кишинева

    Роскомнадзор заблокировал СМИ Пригожина

    Россияне массово устремились на отдых в азиатские страны

    Во всей Франции остановят общественный транспорт

    Ведущая «Дома-2» объяснила отказ от участия в популярном телешоу на ТНТ

    Ревнивый россиянин выстрелил в бывшую жену и попытался свести счеты с жизнью

    Медведев оценил реакцию Запада на события в России фразой «наблюдатели хреновы»

    Москвичей предупредили о перекрытии улиц в центре города в выходные

    Люся Чеботина рассказала о реакции на хейтеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости