Женщинам в Иране разрешили посещать футбольные матчи впервые за 44 года

В Иране женщинам разрешили посещать футбольные матчи мужских команд впервые за 44 года

Высший совет национальной безопасности Ирана разрешил женщинам посещать футбольные матчи мужских команд впервые за 44 года. Об этом сообщает ISNA.

«Создана рабочая группа, которой поручено решить, как это реализовать», — рассказал глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж. Он добавил, что в стране также создадут радио, посвященное женскому спорту.

Тадж отметил, что девушек начнут пропускать на четыре арены в различных провинциях страны: «Голь Гоухар» в городе Сирджан, «Накш-э Джахан» и «Фулад Шехр» в Исфахане и «Гядыр» в Ахвазе. В скором времени подготовят также стадион «Азади» в Тегеране.

Женщинам было запрещено посещать игры, в которых принимают участие мужчины, после Исламской революции в 1979 году. В некоторых случаях их неофициально пускали на стадионы, например на товарищескую встречу сборных России и Ирана 23 марта (1:1).