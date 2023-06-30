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13:14, 30 июня 2023Бывший СССР

В России пообещали уничтожать собрания украинских военных с западными генералами

Лавров заявил, что собрания украинских военных с западными генералами будут уничтожаться

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что собрания украинских военных с западными генералами и иностранными наемниками будут уничтожаться. Слова министра передает РИА Новости.

«Если мы будем обнаруживать вот такие собрания, наподобие того, что было на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать. Потому что это люди, которые объявили нам войну», — заявил Лавров.

Он назвал виной Украины использование гражданских объектов для проведения совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными.

Министр попросил страны НАТО обратить внимание на то, что Киев также использует гражданскую инфраструктуру для размещения тяжелых вооружений.

27 июня издание The New York Times сообщило об ударе по общепиту в Краматорске, в котором находились иностранные наемники, воюющие на стороне украинской армии.

Впоследствии офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских наемников, консультировавших ВСУ.

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