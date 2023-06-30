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16:04, 30 июня 2023Экономика

В России сообщили о дефиците медиков

Счетная палата: в России не хватает детских врачей узких специальностей

Фото: Petrov Sergey Source / news.ru / Globallookpress.com

Вопросы дефицита кадров в сфере здравоохранения в России сохраняют актуальность, заявила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты (СП) Галина Изотова. Ее слова приводятся в пресс-релизе на сайте СП.

За последние годы занятость в амбулаториях растет медленно — с 84 процентов в 2018 году до 84,6 процента в 2022 году. Больше всего не хватает врачей узкой специализации, оказывающих медпомощь детям. По словам Изотовой, педиатрические службы хронически недоукомплектованы, а сами детские врачи нуждаются в повышении квалификации.

Ранее в июне сотрудники абаканской станции скорой помощи в Хакасии пожаловались на «отрицательный рост» зарплат. Они утверждают, что перед Новым годом им подняли зарплату с 7 тысяч до 12 тысяч рублей. Однако вместе с тем стимулирующие выплаты сократились, так что доход медиков снизился на 5-15 тысяч.

При этом нагрузка на персонал возросла из-за увольнений сотрудников. Причиной стал отказ региональных властей направить дополнительные средства в фонд оплаты труда на 2023 год.

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    Софья Ермакова
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