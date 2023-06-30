Появились подробности об устроившем стрельбу в аэропорту Кишинева

МВД Молдавии: стрельбу в аэропорту Кишинева устроил иностранец, его не пустили в страну

Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил иностранец, которого не пустили в Молдавию. Такие подробности раскрыло МВД страны.

«В Кишиневском международном аэропорту произошел инцидент: иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию Молдавии, применил огнестрельное оружие», — говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия в аэропорту Кишинева погибли два человека. Устроивший стрельбу мужчина взял заложников и забаррикадировался в одном из помещений.

Также в сети были опубликованы кадры с места происшествия. На них видно, как люди, услышав выстрелы, замирают на месте, после чего убегают. Также на видео запечатлена работа правоохранителей.