Появились подробности об устроившем стрельбу в аэропорту Кишинева
МВД Молдавии: стрельбу в аэропорту Кишинева устроил иностранец, его не пустили в страну
Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил иностранец, которого не пустили в Молдавию. Такие подробности раскрыло МВД страны.
«В Кишиневском международном аэропорту произошел инцидент: иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию Молдавии, применил огнестрельное оружие», — говорится на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия в аэропорту Кишинева погибли два человека. Устроивший стрельбу мужчина взял заложников и забаррикадировался в одном из помещений.
Также в сети были опубликованы кадры с места происшествия. На них видно, как люди, услышав выстрелы, замирают на месте, после чего убегают. Также на видео запечатлена работа правоохранителей.