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04:00, 30 июня 2023Ценности

Наоми Кэмпбелл показала фигуру в наряде из латекса

Супермодель Наоми Кэмпбелл показала фигуру в костюме из латекса и колготок в сетку

Фото: @luigiandiango / @maisonmargiela / @naomi

Британская супермодель, киноактриса и певица Наоми Кэмпбелл показала подтянутую фигуру в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных снимках 52-летняя манекенщица предстала в костюме, состоящем из латексных топа на тонких бретелях и укороченных шорт. На размещенном кадре видно, что чашки топа имеют форму конуса с заостренными концами в области сосков. Кроме того, Кэмпбелл продемонстрировала плоский живот с кубиками пресса.

При этом звезда надела колготки в сетку и длинные прозрачные перчатки. Свой образ знаменитость дополнила прической, состоящей из пучка в области затылка и части распущенных волос.

Фото: @luigiandiango / @maisonmargiela / @naomi

Поклонники оценили внешний вид Кэмпбелл в комментариях под постом, который набрал более 40 тысяч лайков. «Больше, чем просто женщина», «Нестареющая красавица, легенда», «Великолепная», «Выглядишь потрясающе», — высказались они.

В марте Наоми Кэмпбелл появилась на афтепати «Оскара» в платье с эффектом голой груди. Манекенщица пришла на вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, в нюдовом платье до пола с тонкими бретелями из весенне-летней коллекции 2023 года бренда Schiaparelli. Предмет гардероба по всей длине был украшен прямоугольными пластинами, напоминающими рыбью чешую.

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    Екатерина Ештокина
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