Российский хирург назвал самые популярные пластические операции у мужчин

Хирург Зленко: самым высоким спросом у мужчин пользуется липоскульптурирование живота

Российский хирург и кандидат медицинских наук Владимир Зленко назвал популярные пластические операции у мужчин. Соответствующую информацию публикует «Газета.ru».

Как сообщает доктор, самым большим спросом у представителей мужского пола пользуется липоскульптурирование живота. «В области живота выделяют прямые мышцы живота, все мышечные пучки — те самые "кубики" пресса. Современные методики позволяют сделать тонкую, филигранную "гравировку"», — пояснил он.

Помимо этого, по словам Зленко, популярным запросом у россиян также является рельефная и спортивная грудь. «Добиться этого можно двумя способами: убрать лишний жир, подчеркивая большие грудные мышцы, или добавить собственный жир мужчины под большие грудные мышцы, если хочется сделать их более объемными. При этом благодаря тому, что жир добавляется именно под мышцы, наощупь грудь остается плотной», — уточнил хирург.

Кроме того, эксперт заявил, что мужчины также стремятся скорректировать плечи. «От плеч до локтей вырисовывается рельеф мышц плеча: трицепс, дельтовидные мышцы. Можно либо удалить избыточный жир и прорисовать мышцы, либо добавить жир под дельтовидные мышцы, увеличивая их объем. Это визуально расширяет плечи», — рассказал Зленко.

В заключение специалист добавил, что все вышеупомянутые хирургические вмешательства проводятся на основе липосакции и использования специального аппарата, который извлекает или добавляет жир.