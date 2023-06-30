Мужчина изнасиловал страдавшую расстройством сна женщину

Житель Великобритании воспользовался расстройством сна женщины и изнасиловал ее

Житель Лондона Кемалеттин Курт изнасиловал страдавшую от расстройства сна женщину, с которой познакомился в ночном клубе. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. После возвращения из клуба мужчина и его новые знакомые, в том числе пострадавшая, решили продолжить вечеринку, однако женщина вскоре уснула из-за расстройства сна. Друзья отнесли ее в спальню.

После этого Курт зашел в помещение, где она находилась, и изнасиловал ее, воспользовавшись ее бессознательным состоянием. Затем он вернулся к остальным участникам афтепати.

Позже потерпевшая осознала, что, пока она спала, на нее было совершено нападение. Она сообщила о произошедшем своим друзьям и полиции. Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и обнаружили на белье женщины ДНК Курта. Они арестовали мужчину.

Суд приговорил британца к четырем годам тюремного заключения и пожизненно включил его в реестр сексуальных преступников.

Потерпевшая подчеркнула, что рада, что ей удалось добиться справедливости. «Я хочу, чтобы другие люди, которые оказались в похожей ситуации, имели храбрость сообщать о подобных инцидентах», — заявила она.

Ранее сообщалось, что жителя Франции обвинили в том, что он десять лет подмешивал жене снотворное и снимал, как случайные мужчины насилуют ее. Всего в нелегальных съемках приняли участие около 80 человек.