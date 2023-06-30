Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:03, 30 июня 2023Из жизни

Мужчина изнасиловал страдавшую расстройством сна женщину

Житель Великобритании воспользовался расстройством сна женщины и изнасиловал ее

Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress.com

Житель Лондона Кемалеттин Курт изнасиловал страдавшую от расстройства сна женщину, с которой познакомился в ночном клубе. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. После возвращения из клуба мужчина и его новые знакомые, в том числе пострадавшая, решили продолжить вечеринку, однако женщина вскоре уснула из-за расстройства сна. Друзья отнесли ее в спальню.

После этого Курт зашел в помещение, где она находилась, и изнасиловал ее, воспользовавшись ее бессознательным состоянием. Затем он вернулся к остальным участникам афтепати.

Материалы по теме:
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022
«Она просто садистка» В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
«Она просто садистка»В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
11 февраля 2023

Позже потерпевшая осознала, что, пока она спала, на нее было совершено нападение. Она сообщила о произошедшем своим друзьям и полиции. Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и обнаружили на белье женщины ДНК Курта. Они арестовали мужчину.

Суд приговорил британца к четырем годам тюремного заключения и пожизненно включил его в реестр сексуальных преступников.

Потерпевшая подчеркнула, что рада, что ей удалось добиться справедливости. «Я хочу, чтобы другие люди, которые оказались в похожей ситуации, имели храбрость сообщать о подобных инцидентах», — заявила она.

Ранее сообщалось, что жителя Франции обвинили в том, что он десять лет подмешивал жене снотворное и снимал, как случайные мужчины насилуют ее. Всего в нелегальных съемках приняли участие около 80 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Начало нового мирового экономического цикла сочли удачным для России

    Госдеп одобрил продажу Тайваню боеприпасов и оборудования

    Стюардесса разозлилась на плачущего ребенка и пригрозила выбросить его в окно

    Российские военные уничтожили отряд диверсантов ВСУ

    Мужчины и женщины перечислили «железные» поводы отказаться от секса

    Мужчина изнасиловал страдавшую расстройством сна женщину

    Российские военные получили созданную специально для СВО форму

    Президент Республики Сербской лично выкосил заросший травой участок трассы

    ЕС выразил поддержку ключевым принципам мирной «формулы Зеленского»

    В ЕС заявили о готовности долгосрочного оказания помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости