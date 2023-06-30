Украинского депутата обвинили в мошенничестве за получение денег гражданина ФРГ

Генпрокуратура Украины выдвинула обвинения депутату Рады за получение денег гражданина ФРГ

Главу подкомитета комитета по правоохранительной деятельности Верховной рады Украины обвинила в мошенничестве Генеральная прокуратура республики, передает РИА Новости.

Обвинения украинскому парламентарию предъявлены по части четвертой статьи 109 Уголовно кодекса страны, его имя не разглашается.

По сведениям Генпрокуратуры, депутат обманом завладел деньгами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов. По месту жительства члена Рады проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предъявила обвинения более 200 украинцам за съемку работы противовоздушной обороны и других родов войск республики.