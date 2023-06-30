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19:29, 30 июня 2023Моя страна

В Приморье установили новый фото-рекорд

В национальном парке Приморья сделали 1,8 миллиона снимков диких животных за год

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Приморском крае в национальном парке «Земля леопарда» за последний год сделали 1,8 миллиона снимков диких животных. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Установить новый фото-рекорд получилось благодаря увеличению популяций редких животных, а также постоянному обновлению автоматических камер, установленных на территории «Земли леопарда». Благодаря фотоловушкам удалось установить, что в России обитает 125 дальневосточных леопардов и не менее 48 амурских тигров.

Также сотрудники нацпарка смогли получить снимки группы редчайших амурских горалов. Эти животные обитают в труднодоступных местах, поэтому их сложно изучить. Фотографии также помогают специалистам изучать повадки животных.

Сотрудница отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Таисия Марченкова рассказала, что ее любимый момент связан с харзой и целлофановым пакетом. По ее словам, пакет, в котором находились карты памяти от фотоловушек, случайно выронил один из сотрудников нацпарка. Харза внимательно изучила находку, а затем спрятала ее рядом с точкой съемки. «Только благодаря полученным фотографиям с противоположной фотоловушки сотрудники смогли найти потерянные вещи и забрать эти данные», — говорит Марченкова.

Благодаря снимкам специалисты наблюдают не только за поведением диких животных, но и за их семейной жизнью. Особое внимание уделяется самкам с котятами, так как сотрудники нацпарка стремятся собрать больше информации о размножении леопардов.

Ранее сообщалось, что в Челябинском зоопарке поймали на видео енотовидную собаку по имени Пухлый, который получил репутацию интроверта из-за своей нелюбви к появлениям на публике. Отмечается, что «Пухлый» — не единственный обитатель зоопарка, любящий уединение.

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