Шольц высказался о возможном изъятии замороженных активов России

Канцлер ФРГ Шольц назвал ужасно сложным вопрос о возможном изъятии замороженных активов РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ужасно сложным вопрос о возможном изъятии замороженных активов Центрального банка (ЦБ) России для их последующего использования в восстановлении Украины. Его слова передает ТАСС.

Своим мнением немецкий канцлер поделился в ходе пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза (ЕС). «Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как», — высказался Шольц.

Глава правительства Германии также отметил, что лидеры стран ЕС поручили Европейской комиссии (ЕК) изучить данный вопрос и сообщить о результатах работы.

Ранее Bloomberg сообщило, что лидеры стран ЕС поддержали идею введения налога на непредвиденную прибыль, полученную от заблокированных активов Центробанка (ЦБ) России. При помощи найденного способа блок решит проблему законности использования замороженных средств для помощи в восстановлении Украины.

Евросоюз заморозил активы Банка России более чем на 200 миллиардов евро. Эти данные в мае 2023 года подтвердила официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. Всего из-за западных санкций Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов (общий объем активов тогда был равен 640 миллиардам).