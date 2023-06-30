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14:48, 30 июня 2023Наука и техника

В России создали «аварийный чемоданчик» для связи с подлодками

В России создали для моряков-спасателей «аварийный чемоданчик» для связи с подлодками

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

«Аварийный чемоданчик» с комплексом звукоподводной связи с аварийной подводной лодкой создали в России для моряков-спасателей. Об этом сообщили РИА Новости в руководстве Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра Военно-морского флота (ВУНЦ ВМФ) «Военно-морская академия».

«Весь комплект устройств связи помещается в одном чемоданчике. Позволяет осуществлять устойчивую звукоподводную связь с аварийной подлодкой. Автономность комплекта обеспечивает аккумулятор, который позволяет работать до шести часов», — сообщили в институте.

Там добавили, что комплект, который впервые представили на Международном военно-морском салоне МВМС-2023 в Кронштадте, успешно испытали в сложных условиях в ходе комплексной экспедиции «Умка-2021» в Арктике. «Аварийный чемоданчик» подтвердил работу как с подлодкой, так и с водолазом под водой. После испытаний комплекс доработали под требования ВМФ России.

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В академии пояснили, что оператор комплекса на надводном судне или лодке, находящейся над аварийной подлодкой, может опустить в воду гидрофон и общаться голосом с экипажем субмарины. Комплекс способен обеспечивать связь до глубин около 600 метров.

В марте в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) сообщили, что экипаж глубоководного спасательного аппарата «АС-40» ТОФ провел совместную тренировку с подводниками по спасению условно аварийной подводной лодки, лежащей на грунте.

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    Даниил Иринин
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