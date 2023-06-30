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13:08, 30 июня 2023Мир

Мэр Тегерана принял приглашение Собянина посетить Москву

Мэр Тегерана Закани принял приглашение Собянина посетить Москву после сентября

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Мэр Тегерана Алиреза Закани принял приглашение мэра Москвы Сергея Собянина посетить Москву, передает РИА Новости со ссылкой на посольство Ирана.

«Господин Закани, мэр Тегерана, принял приглашение [Собянина]. Сейчас согласовываем сроки, скорее всего это будет после сентября. Пока по срокам идет согласование», — заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. В частности, иранский лидер выразил полную поддержку Москве на фоне сложившейся 24 июня ситуации с мятежом главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

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    Анастасия Заикина
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