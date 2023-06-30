Мэр Тегерана принял приглашение Собянина посетить Москву

Мэр Тегерана Закани принял приглашение Собянина посетить Москву после сентября

Мэр Тегерана Алиреза Закани принял приглашение мэра Москвы Сергея Собянина посетить Москву, передает РИА Новости со ссылкой на посольство Ирана.

«Господин Закани, мэр Тегерана, принял приглашение [Собянина]. Сейчас согласовываем сроки, скорее всего это будет после сентября. Пока по срокам идет согласование», — заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. В частности, иранский лидер выразил полную поддержку Москве на фоне сложившейся 24 июня ситуации с мятежом главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.