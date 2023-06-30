Названо количество проводимого за играми времени среди российских геймеров

XYZ School: российские геймеры в среднем проводят за играми 20 часов в неделю

Российские геймеры рассказали, сколько часов они проводят за видеоиграми. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

Выяснилось, что в среднем игроки посвящают своему увлечению 20 часов в неделю, при этом играя 5,1 дня. Согласно опросу, меньше всего играют пользователи в возрасте до 25 лет — 19 часов и 4,5 дня в неделю. Больше всего — 24 часа и 5,2 дня — респонденты в возрасте от 25 до 30 лет. Количество потраченного за играми времени среди пользователей старше 30 лет составляет 18 часов и 5,9 дня.

По результатам опроса выяснилось, что мужчины играют значительно больше женщин — 21 час и 5,2 дня против 15 часов и 4,2 дня.

Около 58 процентов опрошенных заявили, что из-за игр забывали делать важные дела. При этом среди девушек этот показатель оказался выше на 17 процентов. 65 процентов пользователей отметили, что не испытывают проблемы со сном из-за видеоигр. Однако геймеры старше 25 лет в два раза чаще имеют проблемы со сном, чем младшие фанаты видеоигр.

Ранее представители онлайн-школы XYZ School рассказали, какие видеоигры российские пользователи считают худшими. В тот попали игры серии FIFA, Mass Effect: Andromeda и Death Stranding.