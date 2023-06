Россияне назвали худшие видеоигры

XYZ School: тайтлы FIFA лидировали в списке худших игр по версии российских геймеров

Значительная часть геймеров из России считает тайтлы серии FIFA худшими видеоиграми на рынке. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

По мнению опрошенных россиян, части футбольного симулятора не дают новый игровой опыт, а лишь «перепаковывают» старые механики. В списке также лидировала вышедшая в 2017 году Mass Effect: Andromeda, в топ-3 попала Death Stranding. Кроме того, респонденты назвали худшими тайтлами игры из серии Assassin’s Creed, Genshin Impact и недавно вышедшую Hogwarts Legacy.

Самой переоцененной игрой на рынке геймеры посчитали Hogwarts Legacy. В первую тройку списка также вошли The Last of Us Part II и Elden Ring. Также опрошенные пользователи упомянули Star Wars Jedi: Fallen Order, Horizon Zero Dawn и серию игр FIFA.

Чаще всего игроков из России раздражают в видеоиграх система pay-to-win, которая требует платить для достижения определенного результата, чрезмерный гринд или многократно повторяющиеся однотипные действия, ориентир на общественное мнение. В числе прочих россияне назвали плохую оптимизацию ААА-игр.

Ранее представители онлайн-школы XYZ School провели опрос и выяснили, что «Ведьмак 3», The Last of Us и Genshin Impact входят в список самых любимых игр россиян. Также респонденты отметили Dota 2, Heroes of Might and Magic III, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed II и другие тайтлы.