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19:27, 13 июня 2023Наука и техника

Россияне назвали любимые видеоигры

XYZ School: «Ведьмак 3», The Last of Us и Genshin Impact назвали любимыми играми россиян

Фото: unsplash

Большая часть российских пользователей ПК считает тайтл «Ведьмак 3: Дикая охота» своей любимой игрой. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

Также из опроса организации следует, что на втором месте находится The Elder Scrolls V: Skyrim, на третьем — Mass Effect 3. Респонденты также отметили тайтлы Dota 2, Heroes of Might and Magic III, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed II, World of Warcraft, Dishonored 2 и Red Dead Redemption 2.

Среди консольных игр первое место заняла The Last of Us. Кроме нее своими любимыми тайтлами россияне считают Bloodborne и God of War III. В рейтинге оказались The Legend of Zelda: Breath of the Wild, игры серии Mortal Kombat, Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn, «Ведьмак 3: Дикая Охота», Uncharted 4: A Thief’s End и Fable 2. Пользователи мобильных устройств высоко отметили Genshin Impact. Также в список попали Call of Duty: Mobile, Brawl Stars, PUBG Mobile и Clash of Clans.

Ранее специалисты XYZ School выяснили, что большая часть российских геймеров каждый год тратит на игры от 8 тысяч до 10 тысяч рублей. Также из опроса компании следовало, что 54 процента игроков приобретают новые ПК или консоли не чаще, чем раз в пять лет.

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    Андрей Ставицкий
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