На Украине вручили повестку безногому ветерану

Безногому украинцу принесли повестку вместе с коммунальными квитанциями

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) вместе с коммунальными квитанциями принесли повестку лишившемуся обеих ног ветерану Олегу Симорозу. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мое дело разрослось на хороший том различных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моем военном билете об исключении из военного учета ставили они», — приводит издание слова Симороза.

Ранее на Украине владельцев рейсовых автобусов начали задерживать и отправлять в ТЦК. Останавливают даже те транспортные средства, которые уже следуют по маршруту.

До того сообщалось, что житель Сумской области попал в реанимацию после визита в военкомат, куда пришел для прохождения медкомиссии. Его признали годным, несмотря на болезни, и тайно отправили в Харьков, где он попал в реанимацию.