ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе

СЦКК: ВСУ атаковали Петровский район Донецка с использованием дрона-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк с использованием дрона-камикадзе. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в Telegram-канале.

Отмечается, что атака произошла в 7:05. Под удар беспилотника попал Петровский район города. Другие подробности не приводятся.

Ранее двое мужчин погибли в результате взрыва автомобиля в селе Новотроицкое ДНР. Предварительной причиной инцидента в российском регионе называют детонацию взрывного устройства.

До того в результате взрыва в Калининском районе Донецка пострадал подросток. Мальчик 2009 года рождения был ранен в результате детонации взрывоопасного предмета. Также ранения получил мужчина 1975 года рождения.