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08:27, 12 мая 2024Бывший СССР

Бывший сотрудник СБУ раскрыл цели и последствия блокады Крыма

Экс-сотрудник СБУ: водная блокада Крыма была политической акцией против России

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Водная блокада Крыма была политической акцией, направленной на дискредитацию России. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), видео допроса публикует РИА Новости в Telegram-канале.

По его словам, решение о блокаде принималось в Киеве, а исполнителям приходилось подчиняться. При этом четкие цели обозначены не были.

«Просто перекрыли воду и до свидания», — сказал экс-сотрудник.

По его словам, целью акции была демонстрация того, что Россия не сможет обеспечить водой жителей полуострова. При этом о возможных последствиях этого действия руководство не задумывалось.

Ранее журналист Гленн Гринвальд заявил, что Крым и Восточная Украина входят в зону интересов России и не представляют жизненной важности для Киева. По его мнению, полуостров никогда не станет важным интересом для Украины. Он напомнил, что подобной точки зрения придерживались бывшие президенты США Барак Обама и Дональд Трамп.

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      Евгений Силаев
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