Экс-сотрудник СБУ: водная блокада Крыма была политической акцией против России

Водная блокада Крыма была политической акцией, направленной на дискредитацию России. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), видео допроса публикует РИА Новости в Telegram-канале.

По его словам, решение о блокаде принималось в Киеве, а исполнителям приходилось подчиняться. При этом четкие цели обозначены не были.

«Просто перекрыли воду и до свидания», — сказал экс-сотрудник.

По его словам, целью акции была демонстрация того, что Россия не сможет обеспечить водой жителей полуострова. При этом о возможных последствиях этого действия руководство не задумывалось.

Ранее журналист Гленн Гринвальд заявил, что Крым и Восточная Украина входят в зону интересов России и не представляют жизненной важности для Киева. По его мнению, полуостров никогда не станет важным интересом для Украины. Он напомнил, что подобной точки зрения придерживались бывшие президенты США Барак Обама и Дональд Трамп.