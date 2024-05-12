Бывший сотрудник СБУ раскрыл цели и последствия блокады Крыма
Водная блокада Крыма была политической акцией, направленной на дискредитацию России. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), видео допроса публикует РИА Новости в Telegram-канале.
По его словам, решение о блокаде принималось в Киеве, а исполнителям приходилось подчиняться. При этом четкие цели обозначены не были.
«Просто перекрыли воду и до свидания», — сказал экс-сотрудник.
По его словам, целью акции была демонстрация того, что Россия не сможет обеспечить водой жителей полуострова. При этом о возможных последствиях этого действия руководство не задумывалось.
Ранее журналист Гленн Гринвальд заявил, что Крым и Восточная Украина входят в зону интересов России и не представляют жизненной важности для Киева. По его мнению, полуостров никогда не станет важным интересом для Украины. Он напомнил, что подобной точки зрения придерживались бывшие президенты США Барак Обама и Дональд Трамп.