Российская фигуристка показала видео в обтягивающем платье с декольте

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в сторис на своей странице Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) показала новое видео.

21-летняя спортсменка позировала на нем в обтягивающем черном платье с декольте.

В 2022 году Нугуманова пожаловалась на травлю со стороны тренерского штаба Евгения Рукавицына. Спортсменка обвинила специалиста в оскорблениях, а тренерский штаб — в попытках заставить фигуристок молчать о ситуации внутри коллектива.

Нугуманова является призеркой этапов Гран-при среди юниоров. На чемпионате России 2021 года она заняла шестое место.