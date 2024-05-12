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07:47, 12 мая 2024Россия

В Брянской области уничтожили два беспилотника

Губернатор Богомаз заявил об уничтожении двух БПЛА ВСУ над Брянской областью

Фото: Unsplash

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над территорией региона ночью сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что два беспилотника самолетного типа были сбиты над Брасовским и Навлинским районами региона.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — отметил он.

10 мая в Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ. Тогда Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет. В четверг, 9 мая, российские силы уничтожили два дрона над Клинцовским районом Брянской области.

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      Марина Совина
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