В Брянской области уничтожили два беспилотника

Губернатор Богомаз заявил об уничтожении двух БПЛА ВСУ над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над территорией региона ночью сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что два беспилотника самолетного типа были сбиты над Брасовским и Навлинским районами региона.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — отметил он.

10 мая в Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ. Тогда Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет. В четверг, 9 мая, российские силы уничтожили два дрона над Клинцовским районом Брянской области.