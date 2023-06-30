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10:34, 30 июня 2023Ценности

Телеведущая прошлась по улице в откровенном наряде

Американская телеведущая Мелисса Горга прошлась по заправке в обнажающем грудь купальнике

Фото: Michael Simon / Legion-media

Американская телеведущая, дизайнер и писательница Мелисса Горга прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует PageSix.

На размещенных кадрах звезда предстала в зоне заправки в образе из слитного черного купальника, который частично обнажил ее живот и грудь, а также цветной накидки в сетку. Помимо этого, Горга надела бежевые босоножки и солнцезащитные очки. В качестве аксессуаров она выбрала желтую массивную сумку, кольцо и браслет.

Кроме того, женщина распустила длинные темные волосы, завитые в легкие локоны. Свой образ она дополнила макияжем в нейтральных оттенках.

Ранее Бритни Спирс снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. 41-летняя поп-исполнительница показала фигуру на фоне сада в белом платье средней длины с вырезом в области бедер. При этом знаменитость продемонстрировала частично обнаженную пышную грудь.

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    Екатерина Ештокина
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