Телеведущая прошлась по улице в откровенном наряде

Американская телеведущая Мелисса Горга прошлась по заправке в обнажающем грудь купальнике

Американская телеведущая, дизайнер и писательница Мелисса Горга прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует PageSix.

На размещенных кадрах звезда предстала в зоне заправки в образе из слитного черного купальника, который частично обнажил ее живот и грудь, а также цветной накидки в сетку. Помимо этого, Горга надела бежевые босоножки и солнцезащитные очки. В качестве аксессуаров она выбрала желтую массивную сумку, кольцо и браслет.

Кроме того, женщина распустила длинные темные волосы, завитые в легкие локоны. Свой образ она дополнила макияжем в нейтральных оттенках.

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