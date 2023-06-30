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22:31, 30 июня 2023Бывший СССР

Стало известно об исчерпании Украиной квоты во Всемирном банке

РИА Новости: Украина исчерпала квоту во Всемирной банке, ее финансируют за счет грантов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сейчас финансирование Украины осуществляется за счет грантов и гарантий стран-доноров, поскольку она полностью исчерпала свою квоту во Всемирном банке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Украина уже полностью выбрала свою страновую квоту во Всемирном банке», — рассказал собеседник агентства. Уточняется, что основными гарантами выступают государства-члены Евросоюза (ЕС) и страны «Большой семерки» (G7).

Кроме того, источник подтвердил, что гарантом отправки средств в размере 1,5 миллиарда долларов, которые Всемирный банк предоставит Украине, выступит Япония. При этом, уточнил он, Россия выступала против такого решения.

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