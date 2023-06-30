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11:19, 30 июня 2023Бывший СССР

Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка под гарантии Японии

Премьер Украины Шмыгаль: Киев получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка

Фото: Unsplash

Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка на реконструкцию и восстановление, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом сообщает Reuters.

Гарантом отправки средств, которые, как заявляется, пойдут на обеспечение социальной безопасности и экономического развития, выступит правительство Японии.

«В частности, кредит поможет поддержать субсидии для перемещенных внутри страны лиц и обеспечить пенсионные выплаты», — сообщил Шмыгаль.

Ранее украинская Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг сообщила, что в стране на треть поднимут цены на водоснабжение и водоотведение, тарифы повысятся на 32 процента с 1 июля.

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    Алевтина Запольская
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