Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка под гарантии Японии

Премьер Украины Шмыгаль: Киев получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка

Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка на реконструкцию и восстановление, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом сообщает Reuters.

Гарантом отправки средств, которые, как заявляется, пойдут на обеспечение социальной безопасности и экономического развития, выступит правительство Японии.

«В частности, кредит поможет поддержать субсидии для перемещенных внутри страны лиц и обеспечить пенсионные выплаты», — сообщил Шмыгаль.

Ранее украинская Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг сообщила, что в стране на треть поднимут цены на водоснабжение и водоотведение, тарифы повысятся на 32 процента с 1 июля.