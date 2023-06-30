Стало известно об ударе неизвестных беспилотников по базе ЧВК «Вагнер» в Ливии

AFP: беспилотники нанесли удар по базе в Ливии, где могли находиться бойцы ЧВК «Вагнер»

Неизвестные беспилотники нанесли удар по базе в Ливии, где, предположительно, могли находиться бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал Agence France Presse (AFP).

Стало известно, что удар дронами был нанесен по авиабазе Аль-Харруба в 150 километрах от города Бенгази на востоке страны.

Источник агентства отмечает, что во время инцидента никто не пострадал.

Ранее издание Newsweek писало, что ЧВК «Вагнер» нашла работу в целом ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки, где местные правительства не хотят обращаться к Западу за помощью. И хотя группировка покинула Россию, ее действия все еще беспокоят страны Европы и США.