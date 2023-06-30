42-летняя женщина раскрыла секрет моложавой внешности

42-летняя блогерша Тамс использует рисовую воду для омоложения

Молодо выглядящая блогерша Тамс (фамилия неизвестна) зрелого возраста раскрыла секрет красоты и удивила подписчиков. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

42-летняя инфлюэнсерша с никнеймом tamsskyn продемонстрировала свою внешность. На размещенных кадрах видно, что на лице женщины отсутствуют косметические дефекты в виде морщин и глубоких пор. «Так я выгляжу без фильтров», — уточнила она.

По словам Тамс, она регулярно использует рисовую воду для умывания. Так, для приготовления данной жидкости блогерша дважды промывает рис, а затем проваривает его. Получившийся продукт она процеживает, а воду оставляет хранить в холодильнике до двух недель. «Часть воды я держу в маленькой банке в ванной в течение двух-трех дней. Я умываюсь и протираю кожу рисовым раствором», — объяснила Тамс.

Зрители оценили внешний вид автора ролика в комментариях под постом, который набрал более 22 тысяч лайков. «Ни за что бы не поверила, что вам 42. Выглядите на 25 лет!», «Вы просто прекрасны!» — написали они.

Ранее в июне блогерша нашла дешевую замену ботоксу. Диетолог Мэти Харрингтон решила сделать омолаживающую маску. В первую очередь она воспользовалась блендером и поместила в емкость половину зеленого яблока, две свеклы, алоэ вера, сок лимона и воду.