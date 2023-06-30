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11:31, 30 июня 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины заявил о поиске на Западе замены Зеленскому

Экс-премьер Украины Азаров: на Западе ищут замену Зеленскому из-за провала наступления

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Западе ищут замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом бывший премьер-министр республики Николай Азаров заявил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, действующий украинский лидер не устраивает западные страны из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Все провалы на фронте будут тяжким грузом ложиться на плечи Зеленского, который уже откровенно не устраивает США. А чтобы подвести Украину к "мирным переговорам", на Западе сейчас лихорадочно ищут кандидатуру, не отметившуюся резкими антироссийскими заявлениями, которая заменит Зеленского», — добавил Азаров.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники в Европейском союзе (ЕС) сообщала, что страны ЕС не исключают отправку на Украину военных миссий в рамках будущих долгосрочных гарантий безопасности при согласии всех членов объединения и подходящих условиях.

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    Алевтина Запольская
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